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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Российские военные сообщили об уничтожении нескольких единиц бронетехники ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Центр" сообщила об уничтожении нескольких единиц бронетехники вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

"На южно-донецком направлении в ходе ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Золотая Нива была обнаружена боевая разведывательная дозорная машина противника. Огнем из танка БРДМ уничтожена", - сказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"Пусками противотанковых управляемых ракет уничтожены бронеавтомобили противника в районе Пречистовки и совхоза "Октябрь". Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт с живой силой противника западнее Пречистовки", - сказал Гордеев.

По его словам, в зоне ответственности группировки "Центр" сбит украинский беспилотник.

ВСУ Донецк Украина
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