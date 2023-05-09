В Техасе водителю предъявили обвинения в связи с гибелью восьми человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Водителю, въехавшему в толпу людей в техасском Браунсвилле, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве восьми человек и в нападении при отягчающих обстоятельствах, сообщает CNN.

По данным телеканала, 34-летний Джордж Альварез ранее неоднократно нарушал закон, в частности, садился за руль в нетрезвом состоянии. В момент трагедии Альварез проехал на своем автомобиле на красный свет, потерял управление, после чего машина перевернулась и сбила 18 человек. Водитель пытался скрыться с места аварии, но свидетели задержали его.

Трагедия произошла недалеко от приюта для бездомных, помогающего мигрантам. Ее причины устанавливаются.

Накануне сообщалось о семи жертвах аварии.

CNN ранее сообщал, что Браунсвилл столкнулся с резким притоком нелегальных мигрантов.