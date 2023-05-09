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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Власти КНР начали следственные действия в отношении компании Capvision

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Органы безопасности КНР предприняли следственные действия в отношении компании Capvision в связи с необходимостью защитить интересы страны, заявил во вторник представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Агентства Китая в сфере нацбезопасности и соответствующие ведомства недавно предприняли гласные меры против данной компании, в соответствии с законом", - приводят его слова западные СМИ.

Как он продолжил, "цель этих мер - способствовать здоровому развитию индустрии и обеспечить национальную безопасность и развитие страны".

Накануне китайские власти открыли расследование в отношении основанной в 2008 году консультационной компании Capvision, которая работает с финансовыми институтами, международными фирмами и другими консалтинговыми компаниями. Штаб-квартиры Capvision расположены в Шанхае и Нью-Йорке, также компания действует в Малайзии и Сингапуре.

По версии следствия КНР, служащие компании пытались склонить китайских экспертов в важнейших отраслях, включая военную, к предоставлению информации иностранным разведкам.

При этом, по информации китайских властей, ряд зарубежных структур неясного происхождения пытались получить доступ к государственным секретам КНР, используя местные консалтинговые компании, руководство которых готово было нарушать законы ради прибыли.

Ранее во вторник стало известно, что следователи обыскали офисы Capvision в Пекине, Шанхае, Сучжоу и Шэньчжене и допросили ряд сотрудников.

СМИ напоминают, что в последнее время Китай серьезно усилил надзор за иностранными фирмами, занятыми в консалтинге и в изучении принципов бизнеса, управления и экономики.

Китай Capvision
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