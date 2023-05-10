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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Индонезия стала второй страной в мире по производству кобальта

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Индонезия опередила Австралию, Филиппины и Кубу и уступила только Демократической Республике Конго (ДРК) по объемам производства кобальта в 2022 году. Это следует из доклада, подготовленного Benchmark Mineral Intelligence по заказу Cobalt Institute.

В 2020-2022 годах производство кобальта в Индонезии выросло с 1 тыс. тонн до 9,5 тыс. тонн, или 5% мировых объемов. ДРК продолжает лидировать с долей 73%. На следующие за ними Австралию, Филиппины и Кубу приходится по 3%.

Рост производства в Индонезии обусловлен высокими темпами разработки никель-кобальтовых месторождений и расширения мощностей по кислотному выщелачиванию под высоким давлением (high pressure acid leach, HPAL), используемому для извлечения кобальта из руды.

К 2030 году производство кобальта в Индонезии может вырасти в 10 раз, говорится в докладе.

Мировое производство кобальта в прошлом году увеличилось на 21% в годовом выражении, до 198 тыс. тонн кобальта. Крупнейшим производителем среди компаний остается Glencore.

Спрос на кобальт в 2022 году подскочил на 13%, до 187 тыс. тонн, из которых 40% пришлось на рынок электромобилей. Кроме того, металл используется в портативной электронике.

Индонезия
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