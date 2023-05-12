Белоруссия снова ввела на полгода лицензирование импорта бумаги, ДВП и ДСП

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии снова ввело на полгода лицензирование импорта бумаги и картона (многослойных со всеми белеными слоями), древесностружечных плит (ДСП), плит с ориентированной стружкой (OSB) и древесноволокнистых плит (ДВП).

Такое постановление совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничение распространяется в том числе на импорт из стран ЕАЭС за исключением товаров, происхождение которых подтверждено сертификатом о происхождении формы СТ-1.

Разрешения на ввоз лицензируемой продукции будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Ограничения также не распространяются на международные транзитные перевозки лицензируемых товаров и на ввозимую партию товаров стоимостью не более 200 евро в эквиваленте.

Ранее Белоруссия уже вводила аналогичные ограничения - в сентябре прошлого года лицензирование также вводилось на полгода.