В ЕС отметили роль Египта и ООН в прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует объявленное прекращение огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", которое должно положить конец насилию в Газе и вокруг нее, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС выражает признательность Египту за содействие заключению соглашения, а также Организации Объединенных Наций - за ее положительную роль в этом контексте", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

В документе высказано сожаление ЕС о "гибели гражданских лиц за последние дни, включая детей, убитых и раненых в секторе Газа и в Израиле".

Представитель ЕВС подчеркнул крайнюю важность закрепления прекращения огня и открытия контрольно-пропускных пунктов, чтобы гуманитарные работники могли въезжать в сектор Газа и выезжать из него, а также, чтобы можно было доставлять гуманитарную помощь и топливо на палестинскую территорию.

ЕС, отмечается в заявлении, готов работать со всеми партнерами, чтобы оказать помощь, содействовать в достижении спокойствия как для израильтян, так и для палестинцев, и в восстановлении обстановки для политического урегулирования. Евросоюз вновь призвал стороны работать над деэскалацией.

Как сообщалось, стороны достигли перемирия поздно вечером в субботу при посредничестве Египта.

Режим прекращения огня, которого удалось добиться после пяти дней непрекращающихся ракетных обстрелов, в настоящее время соблюдается, отмечает издание Times of Israel.

За время ракетных обстрелов израильские военные ликвидировали 18 боевиков "Исламского джихада", также при этих обстрелах погибли 10 мирных граждан. Палестинские СМИ передают со своей стороны данные о гибели 33 гражданских лиц за пять дней обстрелов. Газета Times of Israel предполагает, что, вероятно, речь идет о погибших от падения ракет палестинской группировки на собственных территориях. Еще свыше 150 человек в секторе Газа получили ранения.

В Израиле два человека погибли при ракетных обстрелах и не менее 69 получили травмы и ранения.

Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщало ранее в воскресенье, что израильские военные в ходе авиаударов за последние дни в секторе Газа уничтожили все высшее руководство военизированного формирования "Исламский джихад".