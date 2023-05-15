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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

ЦБ Китая влил 125 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,93 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения девятый месяц подряд.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 100 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 25 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых, сообщает агентство "Синьхуа".

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 22 мая.

Китай КНР
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