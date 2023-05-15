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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о сердечном приступе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский миллиардер, инвестор и филантроп Джордж Сорос в понедельник опроверг слухи о случившемся у него сердечном приступе, он чувствует себя хорошо.

"Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, являются полной ложью. Я жив и здоров", - написал он в социальных сетях.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Сорос скончался в возрасте 92 лет от сердечного приступа.

Сорос родился 12 августа 1930 года в Будапеште. В возрасте 17 лет он перебрался в Великобританию, а позже в США. Он является создателем сети организаций, известных как "Фонд Сороса". На сентябрь 2019 года его состояние оценивалось в $8,3 млрд.

Фонд Сороса "Открытое общество" признан нежелательной организацией на территории России.

Джордж Сорос США
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