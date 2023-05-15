Международную организацию по миграции возглавит американка Эми Поуп

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новым гендиректором Международной организации по миграции (МОМ) избрали экс-советника президента США Эми Поуп, она приступит к этим обязанностям в октябре 2023 года. Ее избрали на пять лет.

В микроблоге МОМ уточняется, что Поуп станет первой женщиной во главе организации.

Она сказала, что для нее большая честь стать гендиректором МОМ, и выразила готовность сотрудничать со всеми государствами-членами и глобальными партнерами с тем, чтобы раскрыть возможности эффективной, упорядоченной и гуманной миграции".

С 2018 года МОМ возглавляет Антониу Виторино.

С 2013 по 2015 год Поуп была специальным помощником президента США и старшим директором по вопросам трансграничной безопасности. В 2015-2017 годах она занимала должность заместителя советника президента по национальной безопасности. В 2021 году Поуп стала старшим советником по миграции президента США Джо Байдена. В мае 2021 года ее назначили заместителем гендиректора МОМ по вопросам управления и реформ, она вступила в эту должность 1 сентября 2021 года.