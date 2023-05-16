Спецпрокурор США заявил об отсутствии у ФБР оснований для подозрения Трампа в связях с РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - У американских спецслужб по итогам выборов 2016 года не было оснований для начала расследования о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает CNN со ссылкой на опубликованный в понедельник доклад американского спецпрокурора Джон Дарем.

"Спецпрокурор Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР не следовало начинать полноценное расследование связей между кампанией Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года", - говорится в сообщении.

Согласно 300-страничному документу, спецслужба использовала "сырые и неподтвержденные разведданные", чтобы мотивировать начало расследования.

Кроме того, в докладе содержится вывод, что некоторые сотрудники ФБР, занимающихся досье, решили начать разбирательство в отношении Трампа, исходя скорее из своих убеждений, а не из фактов.

Спецпрокурор при этом не рекомендовал выдвигать каких-либо новых обвинений против отдельных лиц.

Летом 2019 года занимавший на тот момент пост генпрокурора США Уильям Барр назначил федерального прокурора в штате Коннектикут Джона Дарема для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

По данным СМИ, Барр поручил Дарему изучить истоки расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "российском вмешательстве", которое до спецпрокурора проводило ФБР.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о якобы вмешательстве Москвы в президентскую кампанию 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Трамп и его союзники уже давно называют расследование Мюллера политически мотивированной "мистификацией".