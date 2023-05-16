Фондовый рынок США вырос, Dow Jones завершил торги в плюсе впервые за 6 сессий

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе, причем Dow Jones Industrial Average вырос впервые за шесть сессий.

Опасения инвесторов, связанные с затягиванием решения проблемы лимита госдолга США, сдерживали подъем рынка акций в последнее время, несмотря на сильный сезон корпоративной отчетности, а также сигналы о возможном завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, отмечает Market Watch.

В выходные президент США Джо Байден сообщил, что его переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и другими лидерами американского Конгресса по вопросу потолка госдолга возобновятся во вторник.

"Я настроен оптимистично, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно думаю, что с их стороны и с нашей есть желание достичь соглашения, и мне кажется, мы сможем сделать это", - сказал Байден.

Глава Минфина США Джанет Йеллен также выразила надежду на заключение соглашения сторонами, отметив, что они нашли некоторые "точки соприкосновения".

Президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Атланты - Остан Гулсби и Рафаэль Бостик - дали понять в понедельник, что готовы допустить остановку цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

"Последствия подъема ставки ФРС, составившего 500 базисных пунктов за последний год, еще не проявились в полной мере", - сказал Гулсби в интервью CNBC в понедельник.

Он отметил, что пока слишком рано говорить о том, какое решение руководители американского ЦБ должны принять на июньском заседании. При этом, по словам Гулсби, в мае он сомневался в том, следует ли повышать ставку, учитывая напряженность в банковском секторе.

Бостик заявил в понедельник, что американскому центробанку стоит сделать паузу в цикле ужесточения политики, чтобы оценить состояние экономики.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на резкий спад активности в промышленном секторе штата Нью-Йорк.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в мае до минимальных за четыре месяца минус 31,8 пункта с 10,8 пункта в апреле. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до минус 3,75 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На эту неделю запланирована публикация данных о розничных продажах в США за апрель, а также отчеты крупных американских ритейлеров - Walmart Inc., Home Depot Inc., а также Target Corp.

Акции Walmart подешевели на 0,8% по итогам торгов в понедельник, Home Depot - на 0,7%, Target - подорожали на 1,6%.

Стоимость бумаг 3M Co. поднялась на 0,2%. Производитель широкого круга потребительских товаров объявил об увольнении Майкла Вейла, занимавшего посты президента и директора по развитию группы, в связи с "неподобающим личным поведением и нарушением политики компании". В 3М отмечают, что допущенные Вейлом нарушения не связаны с "операциями и финансовыми показателями компании".

Цена акций американской золотодобывающей компании Newmont Corp. увеличилась на 2,5%. Совет директоров австралийской Newcrest Mining Ltd. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Newmont о покупке компании.

Бумаги газотранспортной компании Oneok Inc. упали в цене на 9,1% после объявления ею о покупке Magellan Midstream Partners, занимающейся транспортировкой, хранением и сбытом нефти и нефтепродуктов, за $18,8 млрд с учетом долга.

Котировки акций Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. выросли соответственно на 0,7% и 0,8%. Аналитик KBW Дэвид Конрад подтвердил рекомендацию "выше рынка" для бумаг обоих банков, отметив, что они показали хорошие результаты в первом квартале, несмотря на напряженность в банковском секторе.

Стоимость акций энергетической компании NRG Energy Inc. поднялась на 3% по итогам торгов. Elliot Management заявила в понедельник, что владеет пакетом акций NRG на $1 млрд, а также предложила план увеличения капитализации компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник вырос на 47,98 пункта (0,14%) и составил 33348,6 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 12,2 пункта (0,3%) - до 4136,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,47 пункта (0,66%) и составил 12365,21 пункта.