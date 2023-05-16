Вознаграждение глав компаний из S&P 500 снизилось в 2022 г. впервые за десятилетие

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Медианный размер вознаграждения главных исполнительных директоров компаний из индекса S&P 500 составил $14,5 млн в 2022 году против рекордных $14,7 млн годом ранее, пишет The Wall Street Journal.

Показатель снизился впервые с 2012 года.

Падение главным образом вызвано снижением стоимости акций, которые составляют основную часть вознаграждения топ-менеджеров. Так, доля денежных средств в медианном вознаграждении CEO в прошлом году составила всего $3,7 млн.

Акции выплачиваются руководителям компаний в виде бонуса, причем доступ к этим акциям они получают при достижении фирмами определенных показателей и в течение нескольких лет.

Совокупный размер бонуса гендиректора Expedia Group Питера Керна за минувший год упал на $237 млн, в пересчете на актуальные котировки. Глава Amazon.com Inc. Энди Джесси потерял $149 млн из-за того, что бумаги его компании подешевели, отмечает WSJ.

Прошлый год отмечен обвалом американского фондового рынка в целом, однако для некоторых компаний он стал успешным.

Так, благодаря росту котировок общее вознаграждение руководителя фармкомпании Regeneron Pharmaceuticals Леонарда Шлейфера, составлявшее $7 млн, подскочило почти до $100 млн на конец прошлого года. Компенсация главы T-Mobile Майкла Сиверта выросла почти в три раза с изначальных $29 млн, а бонус CEO нефтедобывающей компании Occidental Petroleum Викки Холлуб увеличился вчетверо, с $15 млн до порядка $60 млн.

Отмечается, что речь идет об общей сумме вознаграждения за несколько лет. Например, глава Amazon будет получать свой бонус до 2031 года, и к тому времени акции компании могут снова вырасти в цене.

Как показывают данные MyLogIQ, вознаграждения в виде акций для порядка двух третей руководителей компаний из индекса S&P 500 на конец прошлого года были меньше, чем на момент присуждения такого вознаграждения. В то же время 140 гендиректоров увеличили свой бонус за счет роста котировок, причем как минимум для 46 из них вознаграждение повысилось более чем в два раза.