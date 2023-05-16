Mercedes-Benz решил довести долю электрофургонов до уровня свыше 50% к 2030 году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz представил новую стратегию бизнеса на рынке фургонов.

Компания сосредоточится на премиальных сегментах рынка и будет стимулировать рост в высокомаржинальных регионах, каналах и отраслях, говорится в ее сообщении.

Подразделение Mercedes-Benz Vans также планирует довести долю электрофургонов в своем портфеле до более чем половины к 2030 году. В 2022 году на полностью электрические модели приходилось около 4% продаж фургонов компании.

Кроме того, сегмент фургонов рассчитывает сократить постоянные затраты, в частности, с помощью оптимизации и дигитализации процессов, примерно на 20% к середине десятилетия и укрепить конкурентное преимущество за счет синергии с Mercedes Benz AG.

Стоимость акций Mercedes-Benz на торгах во вторник снижается на 0,9%. С начала года она увеличилась на 9,6%.