Вашингтон осудил арест экс-сотрудника дипмиссии США во Владивостоке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдеп США во вторник осудил арест бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, назвав предъявленные ему обвинения необоснованными.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэттью Миллера. В документе отмечается, что в России Шонова обвиняют в "сотрудничестве на конфиденциальной основе" с иностранным государством.

Согласно утверждению Госдепа, в 2021 году Шонова взяли на работу в компанию, которая заключила контракт на предоставление услуг посольству США в Москве "в строгом соответствии с российским законодательством".

"На момент ареста единственной обязанностью Шонова было составление сводок материалов из общедоступных российских СМИ", - сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Накануне российская пресса сообщила, что во Владивостоке при содействии ФСБ Шонова заключили под стражу. Ему предъявили обвинения по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").