Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Вашингтон осудил арест экс-сотрудника дипмиссии США во Владивостоке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдеп США во вторник осудил арест бывшего сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, назвав предъявленные ему обвинения необоснованными.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэттью Миллера. В документе отмечается, что в России Шонова обвиняют в "сотрудничестве на конфиденциальной основе" с иностранным государством.

Согласно утверждению Госдепа, в 2021 году Шонова взяли на работу в компанию, которая заключила контракт на предоставление услуг посольству США в Москве "в строгом соответствии с российским законодательством".

"На момент ареста единственной обязанностью Шонова было составление сводок материалов из общедоступных российских СМИ", - сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Накануне российская пресса сообщила, что во Владивостоке при содействии ФСБ Шонова заключили под стражу. Ему предъявили обвинения по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Владивосток Госдеп США США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В США арестовали двух россиян по обвинению в обходе санкций

В США арестовали двух россиян по обвинению в обходе санкций

Митинг протеста против властей Молдавии проходит у здания ЦИК Гагаузии

Что произошло за день: вторник, 16 мая

США ввели санкции против россиянина Матвеева за причастность к кибератакам

США ввели санкции против россиянина Матвеева за причастность к кибератакам

Опрос показал, что у Трампа самые высокие шансы на победу в праймериз в 2024 г.

Опрос показал, что у Трампа самые высокие шансы на победу в праймериз в 2024 г.

Возобновление авиасообщения РФ и Грузии вызвало сожаление Евросоюза

Возобновление авиасообщения РФ и Грузии вызвало сожаление Евросоюза

Президент ЮАР заявил, что страны Африки предложат мирную инициативу по Украине

Президент ЮАР заявил, что страны Африки предложат мирную инициативу по Украине

На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли коллективный спрос

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways с 20 мая начнет летать из Тбилиси в Москву

В Германии пятерых человек приговорили к тюрьме за кражу драгоценностей на 100 млн евро

В Германии пятерых человек приговорили к тюрьме за кражу драгоценностей на 100 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });