Из-за наводнений в Италии погибли как минимум восемь человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Наводнения на севере Италии привело к гибели как минимум восьми человек, эвакуации около 5 тыс. человек и частичному прекращению железнодорожного сообщения в некоторых районах, сообщают в среду итальянские СМИ.

Министр по делам гражданской обороны Нелло Музумечи заявил о гибели восьми человек и выразил надежду на то, что четверо человек, которые на данный момент значатся пропавшими без вести, окажутся выжившими. Также наводнения, от которых сильнее всего пострадала область Эмилья-Романья, привели к эвакуации жителей 24 городов.

Музумечи добавил, что 50 тыс. человек остались без электричества и 100 тыс. - без сотовой связи.

Местные власти призывают граждан из пострадавших от стихии районов перебираться на верхние этажи своих домов.

В свою очередь в официальном твиттере чемпионата "Формула-1" сообщили, что Гран-при Эмильи-Романьи, которое должно было пройти на этих выходных в городе Имола, отменено.

Также наводнения и оползни привели к эвакуации граждан в Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговине.