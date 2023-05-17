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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в среду принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

"Вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля", - говорится в заявлении.

Согласно документу, вступление Украины в НАТО – единственный путь к обеспечению основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Парламент Эстонии заявил о необходимости сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Киеву приглашение о присоединении к альянсу.

Эстония Украина НАТО
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