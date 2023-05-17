Прибыль компаний Германии из индекса DAX упала на 7,2% в I квартале

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие компании Германии, акции которых входят в расчет фондового индекса DAX, зафиксировали снижение прибыли в первом квартале, несмотря на рост выручки. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой фирмы Ernst and Young (EY).

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) 40 компаний уменьшилась на 7,2% относительно января-марта прошлого года и составила 48,47 млрд евро. В том числе 17 компаний увеличили прибыль, в то время как у 20 она снизилась, а у 3 не изменилась.

Выручка всех компонентов DAX повысилась на 8,1% – до 470,15 млрд евро. Это исторический максимум. В том числе доходы от работы на европейских рынках выросли на 11%.

Между тем темпы повышения выручки продолжали замедляться: в третьем квартале прошлого года рост показателя составлял 23%, в четвертом квартале – 12%, отмечает MarketWatch.

"Учитывая сложные базовые условия с устойчиво высокой инфляцией и заметной сдержанностью потребителей это очень солидный результат", - полагает управляющий партнер EY в Германии Хенрик Алерс. Тем не менее 2023 год выглядит сложным, поскольку давление со стороны растущих затрат будет усиливаться, добавил он.