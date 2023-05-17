Еврокомиссия добавила Нигерию и ЮАР в список стран с высоким риском отмывания денег

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду, что обновила список третьих стран с высоким уровнем риска в части "стратегических недостатков" в их режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, добавив Нигерию и ЮАР.

"К списку были добавлены две юрисдикции третьих стран: Нигерия и Южная Африка, а две другие юрисдикции были исключены из списка: Камбоджа и Марокко", - говорится в опубликованном в Брюсселе сообщении ЕК.

В документе поясняется, что этот список формируется с учетом информации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Это межправительственный орган, учрежденный в июле 1989 года в Париже по инициативе глав правительств стран G7 в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.

В октябре 2001 года FATF расширила свой мандат, включив в него противодействие финансированию терроризма, а с февраля 2012 года - проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.