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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Министры обороны Германии и Британии заявили об отсутствии планов поставлять Украине истребители

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Бен Уоллес в среду заявили, что Берлин и Лондон не собираются передавать Украине истребители.

"После встречи с Уоллесом в Берлине министр обороны Борис Писториус сказал, что бундесвер не будет передавать Украине боевые самолеты. На совместной пресс-конференции с Уоллесом он сказал, что ФРГ не может "играть тут активную роль", - сообщает Der Tagesspiegel.

"Это не те вопросы, которые будут решать в Берлине", - пояснил Писториус.

В свою очередь Уоллес сказал, что "Британия не будет предоставлять в распоряжение Украины боевые самолеты". Он пояснил, что Лондон ограничится обучением украинских летчиков использованию западных самолетов. При этом украинцам более всего нужны истребители F-16 американского производства, которых у ВВС Великобритании нет, добавил министр.

Вместе с тем в Минобороны ФРГ ранее приветствовали стремление Великобритании и Нидерландов сформировать международную коалицию для снабжения Украины истребителями. В то же время представитель ведомства отметил, что приоритетом Берлина в деле оказания военной помощи Украине остается обеспечение ее противовоздушной обороной.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что на Берлин не оказывают давление в вопросах поставок истребителей Украине. На вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной коалиции по военным самолетам, канцлер ответил: "Эта тема не столь актуальна, как ее представляют".

Он пояснил, что в данный момент власти ФРГ концентрируют внимание на поставках Украине танков, боеприпасов, систем ПВО, а также на ремонте техники.

В минувший понедельник в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон британский премьер Риши Сунак заявлял о планах Великобритании сформировать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов.

Германия Великобритания Украина
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