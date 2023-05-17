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Почти 11 млн британцев сталкиваются с трудностями при оплате счетов и кредитов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число британцев, испытывающих проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги и с погашением кредитов, за минувший год выросло на 40% и составляет 10,9 млн против 7,8 млн в мае 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Около 5,6 млн жителей Великобритании пропускали оплату счетов или платежи по кредитам как минимум в трех из последних шести месяцев, отмечается в сообщении регулятора. За год число выросло на 1,4 млн человек.

Как показал опрос, примерно половина взрослого населения страны, или порядка 28,4 млн человек, в январе этого года испытывали большую тревогу или стресс из-за растущей стоимости жизни, чем шестью месяцами ранее.

Инфляция в Великобритании в апреле составляла 10,1%. Банк Англии прогнозирует, что темпы роста потребительских цен по итогам текущего года составят 5,1%, а к концу 2024 года замедлятся до 2,3%.

Великобритания
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