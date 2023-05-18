Американца обвиняют в краже рубиновых туфель из "Волшебника страны Оз"

Эти туфли носила в классической экранизации Джуди Гарленд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Большое жюри присяжных предъявило мужчине обвинение в краже пары туфель рубиново-красного цвета, которые носила Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру штата Северная Дакота. Обувь была украдена в 2005 году и возвращена в ходе спецоперации ФБР в 2018 году, но за это время никаких арестов произведено не было.

Жителю Миннесоты Терри Мартину было предъявлено обвинение в краже крупного произведения искусства, объявила прокуратура в среду. В обвинительном заключении не содержалось никакой дополнительной информации о Мартине, а в онлайн-записях не указан его адвокат.

Газета Minneapolis Star-Tribune сообщила, что Мартину 76 лет и он живет в 12 километрах к югу от музея Джуди Гарленд в Гранд-Рапидсе, штат Миннесота. Когда с ним связались журналисты, он сказал: "Я должен просто предстать перед судом. Я не хочу с вами разговаривать."

Гарланд носила несколько пар "рубиновых туфелек" во время постановки мюзикла 1939 года, но сохранилось только четыре подлинные пары. Когда туфли были украдены, они были застрахованы на 1 миллион долларов, но текущая рыночная стоимость составляет около 3,5 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры.

Туфли одолжили музею Джуди Гарленд в родном городе покойной актрисы, но в 2005 году кто-то залез в окно и разбил витрину.

На протяжении многих лет было предложено несколько заманчивых вознаграждений в надежде, что туфли найдутся. Правоохранительные органы предложили 250 000 долларов в начале рассмотрения дела, а анонимный донор из Аризоны внес 1 миллион долларов вознаграждения в 2015 году.

Путь к пропавшим туфлям открылся, когда в 2017 году один мужчина сказал страховщику обуви, что может помочь вернуть их. После почти годичного расследования ФБР изъяло обувь в Миннеаполисе в июле 2018 года. В то время ФБР заявляло, что никто не арестован и не обвинен по этому делу.

В среду 17 мая 2023 году жителю Терри Мартину была выдана повестка в суд.

Найденная обувь ассоциируется с одной из культовых сцен "Волшебника страны Оз", когда героиня Джуди Гарланд Дороти щелкает каблуками и повторяет фразу: "Нет места лучше дома". Они изготовлены примерно из десятка различных материалов, включая древесную массу, шелковую нить, желатин, пластик и стекло. Большая часть рубинового цвета достигается за счет блесток, но бантики туфель украшены красными стеклянными бусинами.