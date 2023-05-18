Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в Гватемале
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зарегистрирован в центральной части Гватемалы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:01 мск в четверг землетрясения находился в 49 км севернее города Сан-Хуан Сакатепес.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,4.