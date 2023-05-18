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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в Гватемале

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зарегистрирован в центральной части Гватемалы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:01 мск в четверг землетрясения находился в 49 км севернее города Сан-Хуан Сакатепес.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,4.

Гватемала Геофизическая служба РАН
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