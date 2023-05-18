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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

"Аэрофлот" запросил допуски на полеты в китайский Макао

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" запросила допуск к регулярным рейсам из Москвы в специальный административный район КНР Макао. Это следует из материалов к заседанию межведомственной комиссии, распределяющей допуски (опубликованы на сайте Росавиации).

Допуск позволит выполнять полеты с частотой семь раз в неделю.

Сейчас китайская маршрутная сеть компании состоит из рейсов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Также "Аэрофлот" запросил допуски на рейсы из Москвы в Тунис (трижды в неделю – в Энфиду, семь раз в неделю – в Джербу) и турецкий Измир (14 раз в неделю).

Ранее "Аэрофлот" планировал запустить регулярные рейсы в Энфиду с 30 мая, но полеты так и не начались.

Аэрофлот Макао Китай
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