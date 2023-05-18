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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

В руководстве Австрии поспорили о допустимости помощи Украине в разминировании

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и министр обороны страны Клаудия Таннер выразили противоположные точки зрения на то, нужно ли Вене предлагать помощь Украине по разминированию территории, сообщает AP.

По мнению президента страны, который формально является верховным главнокомандующим ВС Австрии, оказание такой помощи Киеву не противоречит статусу военного нейтралитета Австрии и он не понимает, почему правительство медлит с принятием этого решения.

"Помощь в разминировании гражданских объектов - жилых домов, школ, детских садов или сельхозугодий - конечно же не противоречит статусу нейтралитета Австрии, это гуманитарный вопрос", - сказал он агентству АРА.

Глава Минобороны заявила радио Oe1, что ситуация на местах настолько запутанная, что будет невозможно отличить разминирование гуманитарных и военных объектов. Она допускает, что Австрия могла бы оказать финансовую помощь общеевропейской миссии по разминированию в гуманитарных целях, если бы Брюссель создал такой проект.

Кроме того, критике подвергли президента и в оппозиционной ультраправой австрийской "Партии Свободы", популярность которой, согласно опросам, активно растет. По мнению членов партии, Ван дер Беллен своими высказываниями нарушает политику австрийского военного нейтралитета.

С 1955 года Австрия придерживается политики постоянного военного нейтралитета.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Австрия Украина Александр Ван дер Беллен Клаудия Таннер
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