Япония и Британия расширят сотрудничество в торговле, обороне и развитии технологий

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Япония и Великобритания в преддверии саммита G7 в Хиросиме подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере науки и технологии, торговли, обороны, а также в области производства полупроводников, сообщает The Japan Times.

"Наши страны, являющиеся глобальными лидерами в науке, технологиях, инновациях, будут работать вместе над сохранением своих стратегических преимуществ, включая развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления", - говорится в совместном заявлении премьеров двух стран Фумио Кисиды и Риши Сунака.

Эти договоренности получили название Хиросимского соглашения.

Токио и Лондон договорились консультировать друг друга по вопросам, связанным с региональной и глобальной безопасностью, рассматривать соответствующие меры реагирования, а также усилить сотрудничество для обеспечения кибербезопасности. В Лондоне отметили, что расширение оборонного сотрудничества позволит поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию в котором британская сторона считает "неотделимой" от обстановки в евроатлантическом регионе.

Стороны согласились более тесно сотрудничать в сфере экономической безопасности, увеличивать двустороннюю торговлю и инвестиции, в том числе посредством участия во Всестороннем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). В соответствии с Хиросимским соглашением Япония и Великобритания запустят ряд научных программ, усилят до стратегического уровня связи между Токийским университетом и Имперским колледжем Лондона, будут взаимодействовать в сфере "зеленых" технологий.

Сунак прежде чем отправиться в Хиросиму на саммит G7, побывал на японском вертолетоносце "Идзумо" на военно-морской базе в Йокосуке в префектура Канагава и встретился с представителями бизнес-кругов в Токио.

В январе Сунак и Кисида подписали соглашение в сфере обороны, которое позволяет этим странам размещать свои вооруженные силы на территории друг друга. Позже в этом году страны хотят провести учения Vigilant Isles - самые крупные, которые когда-либо организовали вместе Япония и Британия. В них должны принять участие 170 британских солдат.

The Japan Times поясняет, что Япония и Британия укрепляют военное сотрудничество на фоне растущего беспокойства Токио и Лондона в связи с проводимой КНР экономической и военной политикой. Помимо того, Япония и Британия хотят укрепить каналы поставок товаров, обеспечить условия для производства у себя микросхем. Особенное беспокойство вызывает ситуация с поставками полупроводников в случае конфликта вокруг Тайваня: на острове производят свыше 60% полупроводников в мире, в том числе более 90% наиболее современных.

Одновременно с тем британские власти, реализуя свои политические планы после завершения Brexit, стараются увеличить темпы экономического роста страны и объем направляемых в нее иностранных инвестиций. Вместе с тем Великобритания пытается осуществить амбициозный план - стать наиболее значительной европейской силой в странах Азии, отмечает The Japan Times.