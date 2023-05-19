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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Угроза цунами объявлена из-за мощного землетрясения в Тихом океане

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром в пятницу у побережья Новой Каледонии, существует угроза цунами, сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов эпицентр подземного толчка залегал к юго-западу от Фиджи, к северу от Новой Зеландии и к востоку от Австралии.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами считает, что на Вануату возможны волны высотой до 3 метров, волны высотой до 1 метра выше уровня приливов возможны на Фиджи, в Новой Каледонии, Кирибати и Новой Зеландии.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии все еще оценивает вероятность возникновения цунами.

Тихий океан Вануату Фиджи Новая Каледония Кирибати Новая Зеландия
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