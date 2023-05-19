Глава Morgan Stanley Джеймс Горман покинет свой пост в течение года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман покинет свой пост в течение года, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе собрания акционеров Morgan Stanley в пятницу он заявил, что в следующие 12 месяцев будет найден новый CEO банка.

Горман отметил, что совет директоров уже нашел трех очень сильных кандидатов на этот пост. Он сам станет исполнительным председателем Morgan Stanley после того, как новый CEO начнет работать.

Горман является одним из старейших руководителей американского банка. Он возглавил Morgan Stanley в январе 2010 года, работает в банке с февраля 2006 года.

Среди кандидатов на пост CEO WSJ называет со-президента и главу направления wealth management банка Энди Саперштейна, со-президента и главу направления институциональных ценных бумаг Теда Пика, а также Дэна Симковица, возглавляющего операции в сфере управления инвестициями.

Акции Morgan Stanley теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость практически не изменилась.