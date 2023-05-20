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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

Премьер Индии обещал приложить усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении всеми силами содействовать нормализации ситуации вокруг Украины.

"Индия и я сделаем все возможное для разрешения конфликта", - приводит The Times of India слова Моди на субботней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" саммита G7.

Согласно индийским СМИ, после начала специальной военной операции Моди неоднократно разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским о необходимости вернуться к диалогу и дипломатии для решения кризиса.

Саммит G7 проходит 19-21 мая в Хиросиме.

G7 Индия Нарендра Моди Украина Владимир Зеленский
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