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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Еврокомиссия представит в июне стратегию экономической безопасности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕК предложить стратегию экономической безопасности.

"Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для нашей экономической безопасности", - заявила фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.

"Я с большим удовлетворением приветствую коммюнике G7 по экономической безопасности. Это подчеркивает нашу готовность совместно разрабатывать меры безопасности и целевые инструменты. Мы хотим оставаться скоординированными, чтобы снизить экономические риски", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен поддержала создание координационной платформы по противодействию экономическому принуждению.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен ЕК
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