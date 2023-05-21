Двое пилотов погибли при крушении военного вертолета талибов в Афганистане
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) подтвердило потерю боевого вертолета на севере страны.
"Сегодня утром около 9 часов вертолет MD-530 с целью патрулирования вылетел из аэропорта Мазари-Шариф в провинцию Саманган, где у него возникла техническая проблема, в результате чего он столкнулся с линией высокого напряжения. Двое пилотов погибли", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства талибов.
По ее данным, министерство начало расследование причин инцидента.