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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Двое пилотов погибли при крушении военного вертолета талибов в Афганистане

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) подтвердило потерю боевого вертолета на севере страны.

"Сегодня утром около 9 часов вертолет MD-530 с целью патрулирования вылетел из аэропорта Мазари-Шариф в провинцию Саманган, где у него возникла техническая проблема, в результате чего он столкнулся с линией высокого напряжения. Двое пилотов погибли", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства талибов.

По ее данным, министерство начало расследование причин инцидента.

Афганистан Талибан
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