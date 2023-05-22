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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе украинский конфликт и ситуацию на Африканском роге

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинский конфликт будет центральным вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе.

В материалах к совещанию сообщается, что главы МИД стран ЕС сосредоточат внимание на оказании помощи Украине, ограничительных мерах в отношении РФ, вопросах продовольственной безопасности в свете черноморской зерновой инициативы, "украинской формуле мира" и поддержке проведения в середине июля мирного саммита по урегулированию конфликта в стране.

Кроме того, специальный посланник Евросоюза по реализации европейских санкций Дэвид О'Салливан проинформирует министров о своей работе.

В основную часть повестки Совета ЕС по иностранным делам входит также обсуждение ситуации на Африканском роге, включающем Джибути, Эритрею, Эфиопию, Кению, Сомали, Южный Судан, Судан и Уганду.

В документах совета указывается, что Африканский рог, который в ЕС расценивается как регион важного геостратегического значения, сталкивается со многими проблемами, особенно с точки зрения продовольственной безопасности и широко распространенной бедности, климатических потрясений и повторяющихся проблем нестабильности. Также в регионе находится значительное количество внутренне перемещенных лиц.

На фоне последних событий совет планирует обсудить дальнейшие действия по формированию "подхода ЕС к Африканскому рогу с упором, как на региональное, так и на двустороннее измерение".

Участники заседания обменяются мнениями по Западным Балканам, а затем проведут в ходе обеда неформальную дискуссию с главами МИД шести западнобалканских стран. Ожидается, что обсуждение будет, в частности, посвящено отношениям между ЕС и Западными Балканами на фоне украинского конфликта и его влиянию на регион.

На обсуждении речь также пойдет о выполнении обязательств партнеров Брюсселя из Западных Балкан по выполнению реформ. Могут быть затронуты текущие региональные проблемы, например, диалог о нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

По разделу текущих международных событий главы внешнеполитических ведомств обсудят обстановку в Тунисе, взаимодействие со странами Центральной Азии, председательство в ОБСЕ на 2024 год. В марте 2023 года Совет ЕС утвердил приоритеты Евросоюза в ОБСЕ.

Совет примет ряд заключений, в том числе по кибербезопасности ЕС и дефициту финансирования в гуманитарных целях.

ЕС Украина Россия Африканский рог
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