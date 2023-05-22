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Applied Materials инвестирует $4 млрд в строительство R&D-центра в Калифорнии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, планирует потратить $4 млрд в следующие семь лет на строительство R&D-центра рядом со своей штаб-квартирой в Калифорнии.

Центр инноваций и коммерциализации оборудования и процессов (Equipment and Process Innovation and Commercialization, EPIC) должен стать основой для инновационной платформы, предназначенной для ускорения разработки и коммерциализации базовых технологий, необходимых полупроводниковой и вычислительной отраслям, говорится в пресс-релизе компании.

Строительство EPIC-центра предполагается завершить к началу 2026 года. Как ожидается, его запуск позволит создать до 2 тыс. рабочих мест для IT-специалистов и еще порядка 11 тыс. в других сферах.

Как и многие другие технологические проекты, инициатива Applied Materials получит поддержку правительства США в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны.

Applied Materials рассчитывает, что в первые десять лет работы центр инноваций станет связующим звеном для R&D-инвестиций компании на $25 млрд. Однако масштаб инвестиций будет зависеть от получения помощи от властей США в рамках Chips and Science Act, говорится в пресс-релизе.

Акции Applied Materials теряют в цене 1,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 30,4%.

Applied Materials США
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