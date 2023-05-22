В СНГ создадут Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Согласован проект Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов, сообщила в понедельник пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

"Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялось 22 мая в штаб-квартире СНГ... Рассмотрев замечания и предложения, поступившие от государств, эксперты согласовали документ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.

"Было решено внести в установленном порядке проект Соглашения на заседание Совета глав государств СНГ", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма "будет способствовать совершенствованию сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия данным видам преступлений, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки и обеспечению проведения наднациональной оценки соответствующих рисков".