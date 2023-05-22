Боррель заявил, что тесные связи Белграда с РФ мешают движению Сербии в ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают, что тесные связи Белграда с Москвой вредят Сербии как стране-кандидату на вступление в ЕС, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Сохранение близких связей с Россией несовместимо с процессом по вхождению Сербии в состав Европейского Союза. Это также вредит ее собственным национальным интересам", - сказал Боррель журналистам на пресс-конференции.

В Брюсселе неоднократно выражали недовольство в связи с характером отношений России и Сербии и указывали последней на необходимость следовать в этом вопросе внешней политике ЕС.