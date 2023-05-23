В Душанбе впервые пройдет совещание национальных офицеров связи МАГАТЭ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совещание национальных офицеров связи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые пройдёт в Душанбе с 23 по 26 мая, будут обсуждаться совершенствование и продвижение программ технического сотрудничества.

"Ежегодная встреча национальных офицеров связи будет посвящена совершенствованию и продвижению программ технического сотрудничества МАГАТЭ. На встрече соберутся представители государств-членов Европейского и Центрально-Азиатского региона для обсуждения важной роли технического сотрудничества в достижении мирных применений ядерной науки и технологий", - сообщает Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана.

Отмечается, что Совещание национальных офицеров по связи служит важной платформой для сотрудничества государств-членов и обмена идеями и опытом в реализации программ технического сотрудничества МАГАТЭ. "Это позволяет участникам оценить эффективность и влияние текущих проектов, определить области для их улучшения и изучить инновационные способы решения возникающих проблем", - говорится в сообщении.

Организаторами встречи выступит Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Таджикистана в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.

Таджикистан стал членом МАГАТЭ в ноябре 2001 года. Агентство по ядерной и радиационной безопасности Таджикистана было образовано в 2002 году на базе Агентства по атомной энергии при Президиуме Академии наук республики.