Пищепром Иркутской области получает сырье с перебоями на фоне загруженности Транссиба

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Предприятия пищевой промышленности Иркутской области, в том числе ориентированные на экспорт, сталкиваются с перебоями в поставках сырья на фоне сложностей с железнодорожными перевозками. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства региона Марина Кожарина.

"Не поступает сырье - сахар, мука. Мы смотрим, это системная проблема или форс-мажор? Форс-мажор решаем в ручном режиме. Я отправляю информацию в РЖД, после этого вопрос начинает решаться, вагоны двигаются", - сказала она, выступая на заседании Клуба экспортеров Иркутской области, организованном Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.

Существование такой проблемы подтвердил первый зампред правительства Иркутской области Руслан Ситников.

"Есть проблема с планированием железнодорожных перевозок в силу объективных причин. Мы уже год регулярно занимаемся решением проблем угледобывающих и лесоперерабатывающих предприятий. Теперь там есть плановость - годовая и месячная. Давайте и нашей самой быстрорастущей и экспортоориентированной пищевой отраслью так же заниматься", - предложил Ситников за заседании клуба.

Ранее сообщалось, что угольная и лесная отрасли Иркутской области больше остальных ощутили нехватку провозных мощностей РЖД в восточном направлении. В марте 2022 года правительство Иркутской области и РЖД достигли договоренности об ускорении доставки экспортных грузов по железной дороге. Тогда речь шла об угле, лесе, алюминии, сельскохозяйственной продукции.

В апреле текущего года иркутский губернатор Игорь Кобзев предложил пересмотреть установленные с 2020 года ограничения на отгрузку угля в восточном направлении, так как они нарушают сложившийся в регионе баланс добычи твердого топлива. Как сообщалось, угольщики ежегодно экспортировали 3-3,5 млн тонн угля, а в этом году по сети РЖД компании смогут вывезти лишь 1,5 млн тонн.

В мае правительство Иркутской области сообщило, что рассчитывает заключить с РЖД соглашение о гарантированном вывозе экспортных грузов.