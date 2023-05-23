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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Сеульское метро запустило сервис по доставке багажа до аэропортов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Компания Seoul Metro, оператор сеульского метро, запустила сервис по доставке багажа день в день между столичным метрополитеном и аэропортами Инчхон и Кимпхо, сообщает Korea Bizwire.

Новый сервис позволяет пассажирам оформить багаж в метро и забрать его в аэропорту. Иностранные туристы смогут сдать его на ближайшей станции, чтобы с комфортом осмотреть город перед вылетом.

Доставку можно заказать онлайн, в аэропорту Инчхон и на некоторых станциях метрополитена, в том числе рядом с аэропортом Кимпхо. В первом случае необходимо оформить ее за день до сдачи багажа.

Стоимость доставки варьируется от 17 тыс. до 45 тыс. корейских вон ($12,96-34,30) и зависит от размера багажа, пункта назначения и времени.

Южная Корея
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