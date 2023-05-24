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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Премьеры России и Китая встретятся в конце года

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Регулярная встреча глав правительств России и Китая запланирована на конец нынешнего года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы договорились активизировать работу и механизмы регулярных встреч глав правительств России и Китая. Он объединяет пять межправкомиссий на уровне вице-премьеров и более 80 отраслевых рабочих групп. Сверим часы на очередную регулярную встречу глав правительств, которая пройдёт в конце текущего года", - сказал Мишустин.

Он также заявил о большом потенциале сотрудничества РФ и Китая. "Три дня назад по китайскому сельскохозяйственному календарю наступил сезон "малое изобилие". Он символизирует начало созревания пшеницы и весеннее наполнение рек водами. Предлагаю считать уже достигнутые успехи в развитии российско-китайских связей пока лишь "малым изобилием". Совместно с китайскими друзьями будем поступательно наращивать наше сотрудничество и непременно соберём большой урожай", - добавил Мишустин.

Со своей стороны председатель КНР заявил, что отношения РФ и КНР уверенно развиваются. "Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину", - сказал лидер КНР.

Он также отметил, что это первый визит Мишустина в Китай и он прошел успешно.

"Вы с премьером Госсовета КНР Ли Цяном провели результативные переговоры. Принимали участие во многих мероприятиях, в том числе в российско-китайском бизнес-форуме, который прошел в Шанхае. Ваш визит увенчался полным успехом", - отметил Си Цзиньпин.

Говоря об отношениях России и Китая, Си Цзиньпин отметил, что "сейчас отношения развиваются на высоком уровне, уверенно реализуется многоплановое сотрудничество".

Китай Михаил Мишустин КНР Си Цзиньпин
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