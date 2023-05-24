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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Citigroup проведет IPO Banamex и возобновит обратный выкуп акций в текущем квартале

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. проведет IPO мексиканского подразделения в сфере обслуживания частных лиц, малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе компании.

Другая часть мексиканских операций банка - по работе с институциональными клиентами, будет выделена в самостоятельную компанию, которая останется частью Citi.

Розничные операции после IPO сохранят нынешнее название Banco Nacional de Mexico (Banamex), отмечается в пресс-релизе. Банк сохранит позиции одного из крупнейших в Мексике, в его сети останется примерно 1,3 тыс. отделений.

"После тщательных обсуждений мы пришли к заключению, что оптимальным путем к максимизации стоимости Banamex для наших акционеров является проведение IPO, - заявила главный исполнительный директор Citi Джейн Фрейзер. - Citi работает в Мексике уже более века, и мы продолжим инвестировать в эту страну, развивая операции по обслуживанию институциональных клиентов".

Citi рассчитывает завершить процесс выделения институционального бизнеса во втором полугодии 2024 года и провести IPO розничного подразделения в 2025 году.

Главный финансовый директор Citi Марк Мейсон заявил, что банк возобновит обратный выкуп акций "умеренными темпами" в текущем квартале.

"С учетом сохраняющейся неопределенности в отношении регулятивных требований к капиталу, мы продолжим оценивать объемы выкупа акций ежеквартально", - отметил он.

Акции Citigroup теряют в цене 2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,5%.

Citigroup Citi Banamex IPO Мексика
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