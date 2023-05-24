ЕК рекомендовал Латвии снизить дефицит бюджета сокращением мер энергетической поддержки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) рекомендует Латвии сократить меры энергетической поддержки, уменьшить дефицит бюджета, улучшить налоговую политику и освоение фондов ЕС, говорится в очередных рекомендациях ЕК.

Как отметил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ситуация вокруг Украины замедлила рост экономики еврозоны, в этом году он ожидается на уровне 1%. При этом экономический рост Латвии прогнозируется на уровне 1,4%, он будет самым высоким в странах Балтии. Инфляция в странах Балтии останется выше, чем в среднем по ЕС, хотя в целом будет постепенно снижаться.

"В этом макроэкономическом контексте Еврокомиссия рекомендует Латвии сократить дефицит государственного бюджета путем проведения разумной фискальной политики, обеспечивая при этом эффективное освоение средств ЕС и проводя реформы для повышения конкурентоспособности", - сказал Домбровскис.

Еврокомиссия пришла к выводу, что в экономике Латвии нет макроэкономического дисбаланса, но есть серьезные проблемы с повышением конкурентоспособности и доступностью рабочей силы.

ЕК также рекомендовала Латвии улучшить налоговую политику, чтобы укрепить сферы здравоохранения и социальной защиты. "В этом году в рекомендациях для конкретных стран подчеркнуты инвестиционные приоритеты, которые могут быть реализованы при поддержке фондов ЕС - поддержка "зеленой" и цифровой трансформации. Латвии рекомендуется улучшить доступность финансирования для малых и средних предприятий. Также важно оперативно использовать инструмент поддержки ЕС в условиях энергетического кризиса RePowerEU (план ЕС по обеспечению энергетической независимости - ИФ), чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов", - отметил Домбровскис.

ЕК призывает Латвию сократить меры энергетической поддержки, которые действуют до конца этого года, а сэкономленные средства использовать для сокращения дефицита государственного бюджета. В случае повторного повышения цен на энергоносители ЕК рекомендует Латвии выбрать адресные меры поддержки уязвимых домохозяйств и компаний, которые государство может себе позволить с финансовой точки зрения, а также сохранить стимулы для энергосбережения.

Латвии нужно уменьшить свою общую зависимость от ископаемого топлива, ускорив развитие возобновляемых источников энергии, особенно наземных и морских ветряных электростанций, и проектов солнечной энергетики, считают в ЕК. Кроме того, Латвии необходимо активизировать политические усилия по продвижению и приобретению навыков, необходимых для перехода к "зеленой" экономике.

Как сообщалось, сейм Латвии 9 марта 2023 года, после длившихся почти сутки дебатов, принял в окончательном чтении закон о государственном бюджете на текущий год и бюджетных рамках на следующие три года.

Согласно документу, доходы консолидированного государственного бюджета в 2023 году запланированы в размере 12,7 млрд евро (на 2,025 млрд евро больше, чем в бюджете-2022), расходы - 14,7 млрд евро (больше на 2,233 млрд евро). Дефицит консолидированного госбюджета составляет 1,95 млрд евро, или 4,6% ВВП, дефицит бюджета правительства (охватывает всю структуру государственного и местного управления, а также учреждения государственного социального страхования) - 1,77 млрд евро, или 4,2% ВВП.

Увеличение доходов и расходов в министерстве финансов объяснили геополитической ситуацией в регионе, стремлением правительства поддержать население Латвии путем частичной компенсации роста цен на энергоресурсы и планируемой помощью Украине.

Министр финансов Арвил Ашераденс заявлял, что расходы бюджета-2023 являются самыми большими в истории Латвии, однако ситуация в январе и начале февраля этого года "дает веские основания полагать, что бюджет будет выполнен".

Предполагается, что дефицит бюджета правительства будет снижен до 2,3% ВВП в 2024 году и 2% ВВП в 2025 году.