Фьючерсы на апельсиновый сок подорожали в США до исторического максимума

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фьючерсы на апельсиновый сок подорожали на 40% с начала года и обновили исторический максимум в четверг на опасениях, что урожай апельсинов в США резко сократится в этом году.

Контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в июле на бирже ICE Futures U.S. дорожают на 0,1% и торгуются на уровне $2,95 за фунт. Ранее в ходе сессии котировки достигали $2,96 за фунт впервые в истории, пишет Trading Economics.

США могут столкнуться c рекордно низким урожаем апельсинов в текущем году из-за последствий ураганов и позеленения цитрусовых (неизлечимой бактериальной болезни, угрожающей флоридским плантациям).

Тем временем аналитики Rabobank прогнозируют сокращение спроса на апельсиновый сок в текущем году на фоне растущих цен и изменения предпочтений потребителей.