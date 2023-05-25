Турпоток из РФ в Грецию сократился почти на 50% в первом квартале

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Греция приняла более миллиона иностранных туристов в первом квартале 2023 года, турпоток растет как из стран ЕС, так и из США, а вот количество туристов из России сократилось почти на 50%, сообщает газета Greek City Times.

"Въездной туристический поток вырос в первом квартале 2023 года на 74,7%, составив почти 1,1 млн. По данным Банка Греции, этот рост привел к увеличению доходов от туризма на 63,8% за тот же период, до 732,9 млн евро", - пишет издание.

Как отмечает портал, среди стран за пределами Евросоюза фиксируется значительный рост турпотока за исключением России. Так, за три месяца 2023 года Грецию посетили 148,3 тыс. туристов из Великобритании (плюс 61,9%) и 86,5 тыс. путешественников из США (плюс 129,6%).

Турпоток из России сократился на 48,4% и составил 4,5 тыс. человек. По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом квартале допандемийного 2019 года Грецию посетили 15,3 тыс. российских туристов, в 2022 году их число составило 10,5 тыс.

Турпоток из стран-членов Шенгенского соглашения вырос на 40,2%, из стран ЕС - на 80,4%. В частности, количество турпоездок из Германии увеличилось на 4,4% и достигло 158 тыс., а из Франции - на 72,7% и составило 92,8 тыс.