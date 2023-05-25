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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Сенаторы США призвали проверить сообщения о завышении цен оборонными подрядчиками

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США от обеих партий направила министру обороны Ллойду Остину письмо с призывом проверить сообщения о систематическом завышении цен оборонными подрядчиками, сообщает в четверг издание The Hill.

"Мы пишем с просьбой начать тщательную проверку в свете расследования CBS News о взвинчивании цен оборонными подрядчиками США. В докладе телеканала раскрываются повторяющиеся случаи сильной переплаты министерством обороны своим подрядчикам, обеспечивающей сверхприбыль около 40-50%", - говорится в письме.

В результате шестимесячного расследования CBS News выяснилось, что переплаты оборонным подрядчикам могли составлять сотни миллионов долларов. Среди компаний, которые, предположительно, завышали цены, приводятся Lockheed Martin, Boeing, Raytheon и TransDigm.

Сенаторы напоминают, что в этом году Пентагон запросил бюджет в размере $842 млрд, и почти половина этих средств уйдет как раз частным подрядчикам.

Письмо подписали сенаторы Берни Сандерс, Чак Грассли, Элизабет Уоррен, Майк Браун и Рон Уайден.

США Boeing Lockheed Martin Raytheon TransDigm Ллойд Остин
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