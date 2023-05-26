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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Рост розничных продаж в Великобритании в апреле оказался сильнее прогноза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения – на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте объем продаж снизился на 1,2%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания в прошлом месяце увеличились на 0,7%, реализация в непродуктовых магазинах – на 1%, онлайн-продажи – на 0,2%.

Между тем объемы реализации автомобильного топлива сократились на 2,2%, несмотря на падение цен.

В целом розничные продажи в апреле относительно того же месяца прошлого года опустились на 3%.

Продажи без учета автомобильного топлива выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 2,6% в годовом выражении.

Общий объем розничных продаж в Великобритании в феврале-апреле повысился на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев. Это самый значительный рост по итогам трех месяцев с августа 2021 года.

Великобритания
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