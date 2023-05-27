SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником BADR-8 арабского оператора Arabsat, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в 07:30 по Москве с 40-го стартового комплекса на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Спутник предназначен для обеспечения связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Он также оснащен модулем TELEO компании Airbus для обеспечения оптической связи на гигабитных скоростях.

Масса спутника составляет 4,5 тонн.