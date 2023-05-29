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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 20,6% в январе-апреле

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-апреле сократилась на 17,9%, частных компаний – на 22,5%.

В апреле совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР уменьшилась на 18,2%.

Китай
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