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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

ОАЭ планирует запустить межпланетную станцию для исследования астероидов в 2028 году

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Космическое агентство Объединённых Арабских Эмиратов планирует в марте 2028 года запустить автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer к главному поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера.

"Запуск MBR Explorer намечен на 2028 год, зонд начнёт свой путь длительностью в семь лет к поясу астероидов для исследования семи из них", - сообщило агентство в соцсетях.

Основными целями миссии называются: оценка возможности добывать сырьё на астероидах для поддержки в будущем продолжительных пилотируемых миссий, изучение свойств астероидов главного пояса, в том числе их происхождение, формирование и эволюцию, а также расширение знаний о том, как формировалась солнечная система.

По данным космического ведомства, зонд будет совершать пролёты над семью астероидами на расстоянии до 150 км от них.

ОАЭ Марс Юпитер
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