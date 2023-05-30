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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

КНДР проведет запуск спутника в июне

Аппарат направлен на мониторинг военной активности США в режиме реального времени

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в июне планирует провести запуск своего первого военного спутника, направленного на мониторинг военной активности США в режиме реального времени, сообщил зампред Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль.

"Наш военный спутник-разведчик № 1, запуск которого намечен на июнь, и новые разные разведывательные средства, запланированные на испытание, необходимы для отслеживания, наблюдения и анализа в режиме реального времени, предварительного сдерживания и реагирования на опасные военные действия США и их сателлитов", - говорится в заявлении чиновника, опубликованном ЦТАК.

По его словам, обстановка в области безопасности, сложившаяся в регионе из-за действий США и их союзников, требует от Пхеньяна "обладания надежным разведывательным средством, позволяющим узнать военные попытки врагов в режиме реального времени".

"Мы всесторонне рассмотрим нынешние и будущие угрозы и более тщательно осуществим на практике мероприятия по укреплению всеобъемлющих и практических средств военного сдерживания", - подчеркнул Ли Бён Чхоль.

"Вооруженные силы КНДР будут ответственно выполнять свою важнейшую миссию по надежной защите суверенитета и безопасности государства", - добавил он.

В понедельник телекомпания NHK сообщила, что Пхеньян уведомил Международную морскую организацию о планах запустить в ближайшие две недели спутник.

По данным источника телекомпании в правительстве Японии, запуск планируется осуществить в период с 31 мая по 11 июня.

В середине мая, как информировали северокорейские СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал работу временного комитета по подготовке к запуску первого в стране военного разведывательного спутника.

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