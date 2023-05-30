Китай отказался от встречи министра обороны КНР с американским коллегой

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре, который пройдет 2-4 июня, сообщила газета The Wall Street Journal.

"КНР вдруг проинформировала США о том, что отклоняет переданное в начале мая предложение министра обороны Остина министру обороны КНР Ли Шанфу встретиться с в Сингапуре на этой неделе", - говорится в заявлении Пентагона для издания.

В сообщении говорится, что офис американского министра обороны назвал отказ "вызывающим обеспокоенность нежеланием" участвовать в контактах по военной линии.

Ранее в мае об отказе Китая от предложения американской стороны написала Financial Times.

"Китай сообщил США, что вероятность встречи министров обороны двух стран на форуме по безопасности в Сингапуре невелика из-за спора о санкциях - последнего препятствия для диалога на высшем уровне между двумя державами", - говорилось в публикации.

Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.

Представители администрации президента США неоднократно заявляли о заинтересованности в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напомнила Financial Times.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя Вашингтон объявлял, что он пройдет вскоре после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась в