В правительстве Грузии заверили, что санкционные товары через страну в РФ не ввозят

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что в ближайшее время Тбилиси посетят делегации Евросоюза и Великобритании для изучения вопроса соблюдения Грузией введенных международных санкций в отношении России.

"Диалог и сотрудничество с партнерами в этом направлении мы активно осуществляем. Как известно, Грузия не ввела индивидуальных санкций против России, но мы однозначно заявляем, что через грузинскую территорию санкционированная продукция в Россию не поступает, и не будет поступать", - сказал Давиташвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Накануне послы стран Евросоюза встретились с Давиташвили и передали демарш в связи с возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией. Послы выразили обеспокоенность и сожаление, что такие полеты возобновились.