Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В правительстве Грузии заверили, что санкционные товары через страну в РФ не ввозят

В правительстве Грузии заверили, что санкционные товары через страну в РФ не ввозят
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что в ближайшее время Тбилиси посетят делегации Евросоюза и Великобритании для изучения вопроса соблюдения Грузией введенных международных санкций в отношении России.

"Диалог и сотрудничество с партнерами в этом направлении мы активно осуществляем. Как известно, Грузия не ввела индивидуальных санкций против России, но мы однозначно заявляем, что через грузинскую территорию санкционированная продукция в Россию не поступает, и не будет поступать", - сказал Давиташвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Накануне послы стран Евросоюза встретились с Давиташвили и передали демарш в связи с возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией. Послы выразили обеспокоенность и сожаление, что такие полеты возобновились.

Грузия Леван Давиташвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты призвали защитить человечество от угрозы вымирания из-за искусственного интеллекта

Эксперты призвали защитить человечество от угрозы вымирания из-за искусственного интеллекта

Напряженность сохраняется на севере Косово после столкновений этнических сербов с силами НАТО

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что армия Украины за май потеряла более 16 тысяч военнослужащих

МИД Китая выразил поддержку действия Сербии по защите суверенитета

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

"Мегафон" подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций

Brent подешевела до $76,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 мая

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });